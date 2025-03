Papa Francesco, nuovo bollettino medico: le ultime rivelazioni dalla Sala Stampa Vaticana

Domenica 16 marzo, i bambini porteranno la loro “carezza simbolica” a Papa Francesco. L’appuntamento è fissato per le 11.30 al Policlinico Gemelli, dove si terrà un evento organizzato dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini. Partecipano numerose associazioni, tra cui le Scuole della Pace della Comunità di Sant’Egidio, i bambini delle scuole cattoliche della Fidae, l’associazione ‘Castorini’ degli scout, e l’associazione dei bambini dei buddisti italiani. Presenti anche i piccoli della cooperativa Auxilium, alcune case famiglia del Bambino Gesù di Roma, e delegazioni di Unicef e dell’Order of Smile.

Il presidente del Pontificio Comitato, padre Enzo Fortunato, afferma: “I bambini sono il Vangelo disegnato a colori, nelle loro preghiere sono espressione di una fede pura e vera, in loro c’è un mondo che ancora sa sognare”.

E aggiunge:

“Ci ricordano in maniera spiazzante che la vita è un dono, che la purezza è lo sguardo più bello e la tenerezza un punto di forza”. Dopo l’Angelus, un gruppo di bambini deporrà un mazzo di rose bianche nella cappellina del Gemelli.