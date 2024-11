Papa Francesco celebra la messa per i defunti al cimitero Laurentino

La celebrazione al cimitero Laurentino

Il cimitero Laurentino di Roma ha ospitato una significativa celebrazione religiosa, durante la quale Papa Francesco ha officiato la messa per i defunti. Questo evento ha richiamato l’attenzione di molti fedeli, che si sono riuniti per onorare la memoria dei propri cari. La presenza del Pontefice ha reso la cerimonia ancora più solenne e carica di significato, sottolineando l’importanza della commemorazione dei defunti nella tradizione cattolica.

Il giardino degli angeli

Prima della messa, Papa Francesco si è recato nell’area conosciuta come “Il giardino degli angeli”, un luogo dedicato alla sepoltura dei bambini abortiti. Questo gesto ha evidenziato la sensibilità del Papa verso le questioni legate alla vita e alla morte, nonché il suo impegno a portare conforto a coloro che hanno subito una perdita. La visita a questo giardino rappresenta un momento di riflessione profonda e di preghiera per le anime di coloro che non hanno avuto la possibilità di vivere.

Un momento di preghiera silenziosa

Durante la celebrazione, Papa Francesco ha scelto di non pronunciare l’omelia, sostituendola con un momento di preghiera silenziosa. Questa decisione ha permesso ai presenti di riflettere interiormente e di connettersi spiritualmente con i propri cari defunti. La messa ha visto la partecipazione di alcune centinaia di fedeli, tra cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha voluto essere presente per rendere omaggio ai defunti e sostenere la comunità in questo momento di lutto e commemorazione.