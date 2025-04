Un messaggio di speranza e solidarietà

Il giorno di Pasqua, Papa Francesco si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni, accolto da un caloroso applauso dei fedeli presenti in Piazza San Pietro. Con un tono solenne, il Pontefice ha augurato a tutti una buona Pasqua, invitando il maestro delle cerimonie a leggere il messaggio pasquale.

Quest’anno, il suo discorso ha messo in evidenza temi di grande attualità, come la violenza contro le donne e la necessità di una maggiore solidarietà tra i popoli.

La violenza e il valore della vita

Nel testo dell’Urbi et Orbi, letto da mons. Diego Ravelli, Francesco ha sottolineato l’importanza di riconoscere il valore di ogni vita. “Ogni vita è preziosa!”, ha affermato, richiamando l’attenzione su come, in molti Paesi, i più vulnerabili, come i bambini e gli anziani, siano spesso considerati come persone da scartare. Il Pontefice ha denunciato la crescente volontà di morte che si manifesta nei conflitti e nella violenza domestica, esprimendo preoccupazione per il disprezzo verso i più deboli, gli emarginati e i migranti.

Un invito alla speranza

In un momento di grande tensione globale, Papa Francesco ha esortato tutti a tornare a sperare e a fidarsi degli altri, anche di coloro che provengono da culture diverse. “Siamo tutti figli di Dio!”, ha ribadito, invitando a superare le divisioni e a costruire ponti di dialogo e comprensione. Questo messaggio di unità e pace è particolarmente significativo in un periodo in cui il mondo è segnato da conflitti e crisi umanitarie.

Incontri significativi

Prima della benedizione, il Pontefice ha incontrato il vicepresidente americano J.D. Vance, scambiandosi auguri nel giorno di Pasqua. Questo incontro, sebbene breve, ha rappresentato un momento di dialogo importante, in un contesto internazionale complesso. Vance, che ha anche incontrato il segretario di Stato Pietro Parolin, ha discusso di temi cruciali come la migrazione e le guerre che affliggono diverse regioni del mondo.