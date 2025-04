Un’improvvisa visita alla basilica

In un gesto che ha sorpreso molti, Papa Francesco ha fatto visita alla basilica di Santa Maria Maggiore, un luogo di grande significato spirituale per il pontefice. La sua presenza, avvenuta in un momento di particolare intensità, ha richiamato l’attenzione dei fedeli e dei media, sottolineando l’importanza della devozione alla Salus Populi Romani, una delle immagini più venerate della cristianità. Il Papa, vestito con la tradizionale talare bianca e il zucchetto, ha dimostrato ancora una volta il suo legame profondo con la comunità ecclesiastica e i suoi fedeli.

Un omaggio floreale significativo

Durante la sua visita, Papa Francesco ha portato con sé un mazzo di rose bianche, simbolo di purezza e devozione, per omaggiare la Salus Populi Romani. Questo gesto non è solo un atto di rispetto, ma rappresenta anche un momento di riflessione e preghiera per il Papa, che ha sempre messo al centro del suo pontificato la cura per le persone e la spiritualità. Nonostante l’uso della sedia a rotelle e dei naselli per l’ossigeno, il Papa è apparso in buona forma, dimostrando la sua determinazione e il suo spirito indomito.

La preparazione per la visita

Per garantire un accesso sicuro e agevole alla cappella della Salus Populi Romani, è stata allestita una pedana, mentre l’area è stata sgomberata dai gendarmi per permettere al Papa di pregare in tranquillità. L’arciprete, il cardinale Rolandas Mackrikas, ha accolto il Papa con grande rispetto, evidenziando l’importanza di questo momento non solo per il pontefice, ma anche per la comunità ecclesiastica. La visita di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore non è solo un atto di fede, ma anche un segnale di speranza e unità per tutti i credenti.