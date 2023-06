Papa Francesco sotto i ferri. Di nuovo. Il Pontefice sarà sottoposto nella giornata di oggi, mercoledì 7 giugno 2023, a un intervento chirurgico urgente, necessario a scongiurare il rischio di un’occlusione intestinale. L’operazione seguirà quella al colon del 4 luglio 2021.

La necessità di operare

Secondo quanto appreso dopo i controlli in ospedale nella giornata di ieri, il Pontefice si sarebbe poi recato al Cemi per sottoporsi ad altri controlli di routine e a una tac da cui è emersa la necessità di intervenire di nuovo: un laparocele incarcerato gli sta causando «sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti». Ricordiamo che Papa Francesco aveva già fatto preoccupare i fedeli riguardo le sue condizioni di salute lo scorso 26 maggio quando, a causa di un forte stato febbrile, era stato costretto a cancellare le udienze del giorno. Andando indietro, a marzo era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito a un’infezione respiratoria.

Oggi pomeriggio l’intervento

Nel pomeriggio, il Pontefice verrà preparato con l’anestesia generale all’operazione chirurgica di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Non va dimenticato poi che Bergoglio soffre di gonalgia cronaca, un dolore al ginocchio che spesso lo costringe a muoversi in sedia a rotelle.