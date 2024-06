Papa Francesco sgridato da uno studente per le sue parole contro i gay: la reazione del pontefice non sorprende.

Durante un incontro tra il Papa e gli allievi della Manila University, uno studente ha rimproverato il pontefice per le sue parole contro i gay degli ultimi tempi. Come ha risposto l’80enne?

Papa Francesco redarguito da uno studente per le sue parole contro i gay

Negli ultimi tempi, Papa Francesco ha dato il meglio di sé, utilizzando parole contro i gay e la comunità LGBTQ. Considerando che il pontefice, almeno all’apparenza, aveva dimostrato una certa apertura verso gli omosessuali, in molti sono rimasti sconvolti dalle sue esternazioni. In un incontro a porte chiuse in Vaticano, giusto per fare un esempio, il Papa si è lamentato “dell’aria di fr******ine” che si respira a San Pietro. A rimproverare il pontefice è stato uno studente della Manila University, durante un incontro virtuale.

Il rimprovero dello studente della Manila University

Lo studente che ha rimproverato il Papa risponde al nome di Jack Lorenz Acebedo Rivera. Rivolgendosi direttamente al pontefice, ha dichiarato:

“Le chiedo di smetterla di usare un linguaggio offensivo contro la comunità LGBTQIA, questo ci provoca un dolore immenso. Io stesso sono emarginato e vittima di bullismo a causa della mia bisessualità, della mia identità e del fatto di essere figlio di un genitore single. Non dovrebbe usare certi termini, sono offensivi“.

Come ha reagito il Papa al rimprovero dello studente?

Il Papa ha ascoltato il rimprovero sui gay, ma ha preferito tacere. Ha risposto a tutti gli altri studenti tranne che a Jack Lorenz. Quest’ultimo non si è arreso e ha provato a contattare un portavoce del Vaticano per avere un commento del pontefice. Ovviamente, il suo tentativo è stato vano. Sulla stampa britannica si legge: “Abbiamo contattato un portavoce del Vaticano, ma non ha risposto alla nostra richiesta di fornire un commento su questa storia“.