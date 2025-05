Un evento senza precedenti

Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV ha attirato un’affluenza straordinaria a San Pietro, con quasi centomila persone che si sono radunate per assistere a questo momento significativo. La Questura ha fornito una prima stima, evidenziando l’interesse e la partecipazione dei fedeli, che hanno affollato la piazza e i dintorni, creando un’atmosfera di grande fervore religioso.

La preparazione e l’accoglienza

La preparazione per l’evento è stata meticolosa, con le autorità che hanno predisposto misure di sicurezza e organizzazione per gestire l’afflusso di persone. I varchi di prefiltraggio sono stati attivati per garantire un accesso ordinato e sicuro, ma anche in questo caso si sono registrate lunghe attese, segno dell’enorme partecipazione. I fedeli, provenienti da diverse parti del mondo, hanno dimostrato un forte desiderio di essere presenti a questo momento storico, sottolineando l’importanza del Regina Caeli nella tradizione cattolica.

Il messaggio di Papa Leone XIV

Durante il Regina Caeli, Papa Leone XIV ha condiviso un messaggio di speranza e unità, invitando i presenti a riflettere sui valori di pace e amore. Le sue parole hanno risuonato tra i fedeli, che hanno accolto il suo invito con entusiasmo. Questo primo incontro pubblico ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per la Chiesa, con il Papa che si è mostrato aperto e disponibile al dialogo con i fedeli. La sua presenza e il suo messaggio hanno contribuito a creare un legame profondo tra il Pontefice e la comunità, un aspetto fondamentale per il suo pontificato.