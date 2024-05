Parigi 2024: pianificava strage al passaggio torcia olimpica a Bordeaux, arrestato

Parigi, 23 mag. (Adnkronos) – Le autorità francesi hanno arrestato un uomo di 26 anni sospettato di aver pianificato una "azione violenta" durante il passaggio della torcia olimpica a Bordeaux. Lo ha annunciato il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin su X. Secondo l'articolo di Le Figaro ripostato dallo stesso Darmanin, l'uomo aveva in mente di compiere una strage, letteralmente un ''omicidio di massa''. L'arrivo della torica olimpica a Bordeaux è previsto per le 19 e 30 di oggi.

L'emittente Bfmtv riferisce di aver appreso che l'uomo comparirà oggi davanti al giudice per essere incriminato. La Procura chiederà la sua messa in custodia cautelare e in giornata verrà aperta un'indagine giudiziaria, spiega l'emittente citando proprie fonti. Secondo il pubblico ministero di Bordeaux, Frédérique Porterie, l'indagato Alex G. ha scritto un "messaggio inquietante che potrebbe corrispondere a un'apologia di reato e si riferisce all'omicidio di massa avvenuto in California il 23 maggio 2014''.

Durante la perquisizione della sua abitazione sono stati sequestrati una pistola di gomma, diversi telefoni cellulari e un computer. Mentre si trovava in custodia di polizia, "l'interessato ha ammesso di aver considerato di commettere un atto, senza luogo preciso, in seguito ad un'aggressione subita", precisa il tribunale di Bordeaux. ''Secondo chi gli sta vicino è molto fragile psicologicamente. Tuttavia, il perito psichiatrico incaricato non ha evidenziato alcun disturbo particolare'', aggiunge il tribunale. La Procura della Repubblica ha chiesto un'indagine giudiziaria con l'accusa di delitto e di associazione per delinquere.