Non si placano le polemiche in Francia dopo il furto nel museo del Louvre, dove i ladri hanno portato via diversi gioielli dal valore inestimabile. Anche oggi il museo parigino resta chiuso, inoltre sono state chieste le dimissioni del capo della sicurezza, Dominique Buffin.

Parigi, furto al Louvre: il museo rimane chiuso

Non si fermano le polemiche dopo il furto di domenica al Louvre. Ieri il museo è rimasto chiuso, con i visitatori che avevano già prenotato il biglietto che sono stati mandati via (e rimborsati). Anche oggi il museo parigini resterà chiuso, oggi è in realtà il giorno di chiusura settimanale. Il Louvre è il museo più visitato al mondo e quello che è successo due giorni fa ha posto molti interrogativi sulla sicurezza, visto che ai ladri è bastato un elevatore e vestirsi da operari per compiere uno dei colpi del secolo. Mentre prosegue la caccia ai responsabili, nel mirino ci è finita Dominique Buffin, la responsabile della sicurezza del museo.

Parigi, furto al Louvre: chieste le dimissioni del capo della sicurezza

Prosegue la caccia ai responsabili del furto di domenica scorsa al museo di Parigi, il Louvre. Le polemiche non si placano con la prima capo donna della sicurezza, Dominque Buffin, finita nel mirino. La donna è infatti accusata di non aver protetto i tesori della storia francese, oltre che di essere stata assunta non per meriti ma per la politica DEI (Diversità e Inclusione). 46 anni è stata eletta la prima donna a capo della sicurezza del museo lo scorso settembre e ora deve affrontare le richieste di dimissioni.