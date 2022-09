Parigi, l’elegante sfilata di Saint Laurent sotto la Torre Eiffel

Roma, 28 set. (askanews) – Alla Paris Fashion Week spettacolare sfilata di Saint Laurent sotto la Torre Eiffel, con il suono dello scroscio d’acqua della fontana del Trocadero.

Modelle su tacchi alti hanno sfoggiato silhouette lunghissime; abiti fino ai piedi spesso trasparenti, in maglia di jersey, indossati così come sono o bilanciati con pezzi maschili: cappotti di lana dalle spalle forti, bomber e trench in pelle.

Verde bottiglia, inchiostro, bordeaux, senape, caramello e gli immancabili oro e nero: colori ricchi e sofisticati.

Per la collezione pr t-à-porter primavera-estate 2023, lo stilista belga della maison francese, Anthony Vaccarello, nella sua ricerca di raffinatezza si è lasciato affascinare dal visual. Un’estetica ispirata a “Lamentation”, dramma cult di Martha Graham del 1930 sul dolore e la sofferenza.