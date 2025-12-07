Parti da record: tre fratelli diventano papà nello stesso giorno. Nati 4 figli

La storia che arriva da Israele ha dell’incredibile: tre fratelli sono diventati papà nello stesso giorno, dando vita a un evento familiare tanto raro quanto emozionante. Nel giro di poche ore, nello stesso ospedale, sono venuti alla luce quattro bambini, trasformando una giornata qualunque in un momento destinato a restare nella memoria di tutti i protagonisti.

Una giornata straordinaria al reparto maternità di Bnei Brak

Tre fratelli israeliani hanno vissuto una coincidenza straordinaria diventando padri nello stesso giorno e accogliendo, complessivamente, quattro nuovi membri della famiglia. Il singolare intreccio di nascite, come riportato dall’Adnkronos, si è verificato al Ma’ayanei Hayeshua Medical Center di Bnei Brak, vicino a Tel Aviv, dove nel giro di poche ore le tre coppie sono entrate in reparto maternità una dopo l’altra. I primi due parti sono stati singoli, mentre la compagna del terzo fratello ha dato alla luce due gemelli, trasformando una giornata già speciale in un evento davvero eccezionale.

L’ospedale ha descritto l’accaduto come qualcosa di eccezionale: “Nessuna statistica ci aveva preparato a un attimo così speciale“, hanno commentato i medici. Anche la stampa internazionale, dalle testate israeliane ad alcuni media esteri, ha dato risalto alla storia, sottolineando la rarità di tre fratelli che diventano padri a poche ore di distanza.

Per la famiglia, in particolare per i neogenitori e i nonni, la giornata è stata un susseguirsi di sorprese e festeggiamenti: in sole ventiquattr’ore, la loro vita si è arricchita di quattro nuove nascite, un avvenimento che ha immediatamente trasformato il reparto in un clima di gioia condivisa.