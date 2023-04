Pasqua a Napoli per Ilary Blasi e regalo contro il “malocchio”

Un cadeau “scaramantico” nella città più bella del mondo e in occasione della Pasqua: un giorno a Napoli per Ilary Blasi con tanto di regalo contro il “malocchio”. L’ex letterina ha fatto tappa turistica all’ombra sel Vesuvio ed ha visitato San Gregorio Armeno, la via dei presepi raggiunta dalla Blasi che durante queste festività si è concessa una vacanza in famiglia a Napoli. Con Ilary c’erano i tre figli ed il nuovo compagno, Bastian Muller, più alcuni amici.

Ilary Blasi, regalo contro il “malocchio”

E proprio nell’iconico rione di San Gregorio Armeno la showgirl ha visitato la bottega dell’artigiano e maestro dell’arte presepiale Genny Di Virgilio. Proprio lui ha voluto cogliere l’occasione al volo ed ha fatto un omaggio alla conduttrice, si ma cosa? Un corno portafortuna che, a suo dire, è “collaudato”. Cioè? Pare funzioni davvero per tenere lontana la sfortuna. La tradizione partenopea è chiara: il corno rosso non si compra, va solo e sempre regalato. Non lo si può acquistare per sé stessi e va regalato, altrimenti perde l’influsso.

La foto con vista su golfo e Vesuvio

La sua vacanza la Blasi la sta raccontando anche attraverso i social network. E solo ieri lei con Cristian, Chanel e Isabel si sono concessi una passeggiata nel centro storico di Napoli ed una pizza (la seconda in due giorni, a qualcuno in famiglia deve piacere davvero). A seguire foto di rito con lo sfondo del Golfo e del Vesuvio dalla collina di Posillipo.