Patente digitale in arrivo: scopri i passaggi per averla sul tuo smartphone

A partire da oggi, 50.000 cittadini italiani possono finalmente utilizzare la loro licenza di guida in formato digitale, integrandola nel proprio IT Wallet attraverso l’app IO.

Oltre alla licenza, sarà possibile caricare anche altri documenti, come la tessera sanitaria e la Carta europea della disabilità. Questa innovativa funzionalità sarà implementata gradualmente: dal 6 novembre, saranno 250.000 le persone coinvolte, e a partire dal 4 dicembre, alla conclusione della fase di test, tutti gli utenti avranno accesso alla licenza digitale.

Questi documenti digitali possiedono valore legale in Italia e chi ha già ricevuto l’invito tramite l’app potrà usarli da subito. Sarà possibile mostrarli alle forze dell’ordine durante i controlli, evitando di presentare la versione fisica. Tuttavia, è importante notare che per viaggiare all’estero sarà comunque necessario avere con sé la licenza cartacea.

Patente digitale, al via da oggi: come averla sul tuo smartphone

L’adozione della licenza digitale in tutta l’Unione Europea è prevista per il 2026, quando le normative saranno armonizzate.

Per accedere alla versione digitale, gli utenti devono scaricare l’app IO sullo smartphone e autenticarsi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Seguendo le indicazioni della piattaforma, si potrà generare e caricare il documento nel proprio IT Wallet. Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia, con l’intento di semplificare la gestione dei documenti e renderli più facilmente fruibili per i cittadini.