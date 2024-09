Patrizio Chianese è diventato famoso sui social per il suo tormentone: «ti fidi di me?». Da questa celebre frase è nata la sua attività a Napoli con la vendita degli hot-dog, ma qualcosa sembra non aver funzionato. Ecco le parole del tiktoker sui social.

Chiude la paninoteca “Ti fidi di me”

Patrizio Chianese, in un video pubblicato sui social, a sorpresa ha annunciato:

“Voglio darvi notizie sul negozio. Prima cosa voglio chiedere scusa a tutte le persone che sono venute in negozio e lo hanno trovato chiuso. Vi voglio veramente bene perché mi state sostenendo, nel bene e nel male. Purtroppo, per il momento, il negozio sta chiuso”.

Il tiktoker ha aggiunto:

“Appena risolverò la situazione vi terrò aggiornati. Grazie a tutti quanti. Vi chiedo ancora scusa. Ci sono persone venute da ogni parte d’Italia. Appena risolverò ci vedremo e vi abbraccerò tutti”.

L’apertura dell’attività era arrivata in seguito al grande successo ottenuto dal giovane come venditore di hot-dog con un piccolo carretto itinerante ad Afragola. Ad aiutarlo nell’impresa era stata un’altra famosa tiktoker napoletana, New Martina.

I motivi dietro alla chiusura della paninoteca

Carmen Fiorito, conosciuta come NewMartina, finanzia l’avvio dei lavori per il locale fronte strada a Napoli, in zona Ferrovia. Ora si susseguono diverse ipotesi: litigio con New Martina, chiusura per problemi con l’attività. Il ragazzo non ha fatto cenno ai motivi dunque, le cause della chiusura, almeno momentanea, restano avvolte nel mistero.