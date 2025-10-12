Attimi di paura nel Torinese, nella zona della Mandria, dove una trentina di persone sono state attaccate da uno sciame di calabroni. Il fatto è accaduto nell’area del parco della Mandria.

Paura nell’area verde della Mandria, dove questa mattina, domenica 12 ottobre, una manifestazione sportiva si è trasformata in un’emergenza sanitaria.

Circa 30 persone sono state attaccate da uno sciame di calabroni durante lo svolgimento di una gara.

Diversi feriti e un trasporto in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il servizio di emergenza territoriale del 118 di Azienda Zero. Quasi tutte le persone prese di mira dallo sciame di calabroni sono state punte ma solo una è stata trasportata in ospedale, in condizioni non preoccupanti.

I sanitari hanno prestato le prime cure ai partecipanti: quasi tutti hanno riportato punture, ma nella maggior parte dei casi si è trattato di lesioni superficiali.

Indagini in corso

Ulteriori indagini saranno necessarie per determinare le cause esatte dell’aggressione e valutare la presenza di ulteriori nidi nella zona, al fine di prevenire il ripetersi di episodi simili e tutelare la salute e la sicurezza pubblica.

Perché i calabroni attaccano

I calabroni, appartenenti alla famiglia degli Hymenoptera, sono insetti noti per la loro natura difensiva. Quando si sentono minacciati, possono attaccare in gruppo, provocando punture dolorose.

Sebbene le punture di calabrone possano risultare molto fastidiose, nella maggior parte dei casi non sono letali per gli esseri umani. Tuttavia, per le persone allergiche, il rischio di reazioni gravi è elevato.