La sicurezza dei bambini nei pressi di corsi d’acqua è un tema di grande rilevanza, soprattutto in contesti urbani dove i percorsi pedonali si affacciano su fiumi o canali. Purtroppo, anche piccoli momenti di distrazione possono trasformarsi in tragedie. È quanto accaduto nelle scorse ore a Torino, dove un neonato di appena tre mesi è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto nel fiume Dora Riparia.

Neonato di tre mesi precipita nel fiume a Torino

Un grave episodio ha coinvolto un bambino di tre mesi a Torino, lungo il fiume Dora Riparia, nei pressi di lungo Dora Firenze di fronte al Campus universitario Einaudi. Secondo le prime informazioni, la carrozzina sarebbe sfuggita al controllo della nonna mentre percorreva la passerella pedonale di corso Verona, precipitando per circa tre metri lungo il pendio adiacente al marciapiede e terminando la caduta sulle lastre di cemento dell’argine del fiume.

Neonato di tre mesi precipita nel fiume a Torino: passeggino fuori controllo, è grave

Al momento dell’incidente, alcuni studenti universitari, che stavano uscendo dalle lezioni, hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti, prestando soccorso e contattando il 118. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, con una squadra del distaccamento di corso Regina Margherita e il nucleo speleo-alpino-fluviale, insieme al personale sanitario dell’Azienda Zero.

Il neonato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita, dove si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia pediatrica. Il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico grave e si troverebbe in condizioni critiche.