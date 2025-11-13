La première di Wicked: For Good a Singapore si è trasformata in un momento di tensione per Ariana Grande, quando un fan ha oltrepassato le barriere di sicurezza cercando di avvicinarla con troppa irruenza, mostrando quanto la passione dei fan possa rapidamente diventare un rischio reale per le star.

Paura sul red carpet di Wicked: Ariana Grande assalita

La promozione del film Wicked: For Good a Singapore ha riservato un momento di grande tensione per Ariana Grande. Durante la première agli Universal Studios, mentre camminava sul tappeto giallo insieme alle co-star Michelle Yeoh, Cynthia Erivo e Jeff Goldblum, la cantante è stata improvvisamente avvicinata da un fan che ha scavalcato la recinzione e ha cercato di afferrarla. L’attacco, rapido e inaspettato, è stato documentato da numerosi video pubblicati sui social, che hanno mostrato la scena come un vero e proprio tentativo di aggressione. Ariana, visibilmente scossa, è stata immediatamente confortata dalle colleghe.

Paura sul red carpet di Wicked: l’intervento di Cynthia Erivo e l’identità dell’aggressore

A proteggere la star ci ha pensato Cynthia Erivo, che senza esitazione si è frapposta tra l’uomo e Ariana, permettendo alla sicurezza di bloccarlo. L’aggressore è stato identificato come Johnson Wen, noto online come “Pyjama Man”, già protagonista di intrusioni simili a eventi di altri vip, tra cui Katy Perry e The Weeknd.

Il suo gesto, apparentemente motivato da un entusiasmo mal gestito, ha provocato attimi di paura e confusione tra il pubblico presente, ricordando quanto possano diventare pericolosi i comportamenti dei fan troppo invadenti.