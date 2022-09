Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Onore e gratitudine a Letta. E ora…Senza perdere tempo ma non frettolosamente. Occorre reinventare il Pd, non smontarlo e ricomporlo, ma trovare un’anima, un senso, una mission che il popolo riconosca e in cui si riconosca.

Non è tempo di improvvisatori". Così Pierluigi Castagnetti su twitter.