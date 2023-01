Pd: De Luca, 'Bonaccini candidato più strutturato ma cambi look'

Roma, 29 gen.

(Adnkronos) – "Un partito vive se riesce a trasmettere valori ed entusiasmi collettivi o se fa battaglie che servono a migliorare la condizione di vita e di lavoro delle famiglie e delle imprese. Se non fa né l'una né l'altra cosa è un partito inutile. Siamo obbligati a pensare che una democrazia è forte e viva se vi è anche un'opposizione forte e viva e autorevole e dunque siamo obbligati ad essere speranzosi che il Partito democratico esca dalla sua palude.

Voterò" alle primarie, "abbiamo quattro candidati, a me pare che il candidato un po' più strutturato sia Stefano Bonaccini, ovviamente per lui come per gli altri candidati vale la prova dei fatti, quello che succede dopo il congresso". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite a 'Che tempo che fa'.

"A Bonaccini -ha aggiunto- farei una sola raccomandazione diciamo estetica: darsi una spuntatina alla barba, togliersi la pochette dalla tasca dalla giacca e gli occhiali a goccia, quella è una parabola per le onde gravitazionali, però che con questi chiari di luna non possiamo cercare il pelo nell'uovo".