Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Noi sappiamo benissimo cosa vorrebbe dire se noi non fossimo in grado di costruire una coalizione larga e vincente: l'alternativa non sarebbe Draghi, no. Sarebbe il primo vero governo della destra guidato da Salvini o Meloni.

Il che rendere renderebbe il nostro Paese un'eccezione in Europa". Così Enrico Letta a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con Nicola Fratoianni per il candidato sindaco Michele Foggetta.