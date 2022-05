Pd: Letta, 'coalizione non somma sigle ma unita su cose da fare'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Crediamo nella nostra coalizione larga di centrosinistra e crediamo in una coalizione in cui si fanno le primarie e se il nostro candidato perde, il minuto dopo il candidato che ha vinto diventa il nostro candidato come nel caso di Michele".

Così Enrico Letta con Nicola Fratoianni a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta.

"Ho particolarmente piacere di essere qui con Nicola ad iniziare un cammino per una coalizione chiara e vincente, che non la somma di sigle ma che abbia l'unità sulle cose da fare. E' il percorso che cominceremo dall'estate".