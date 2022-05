Pd: Letta, 'politica in rimescolamento, noi punto di riferimento'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Queste elezioni capitano in un momento nel quale abbiamo tutti la percezione di un grande rimescolamento della vita politica nazionale in cui Pd gioca ruolo fondamentale innanzitutto nella stabilità e nel sostegno al governo. Siamo in un momento di grande difficoltà e l'italia tiene perche c'è un punto di riferimento nel Pd attorno alla guida di Mario Draghi".

Così Enrico Letta a Parma con il candidato sindaco Michele Guerra.

"Tutto questo ha bisogno di una chiara indicazione elettorale. Questo voto avrà una sua lettura politica nazionale. Questa volta il voto sarà letto sulla base di alcune città emblematica come Parma e qui si vedrà che ruolo gioca il Pd".