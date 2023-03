Pd: Schlein, 'A Bruxelles accoglienza calorosa, confronto su priorità'

Roma, 24 mar (Adnkronos) - "Ieri ho partecipato per la prima volta al Prevertice del PSE a Bruxelles. Ringrazio per la calorosa accoglienza e per il confronto, è stata l'occasione anche per riabbracciare alcune persone con cui ho condiviso la mia esperienza negli anni del Parlamento...

Roma, 24 mar (Adnkronos) – "Ieri ho partecipato per la prima volta al Prevertice del PSE a Bruxelles. Ringrazio per la calorosa accoglienza e per il confronto, è stata l'occasione anche per riabbracciare alcune persone con cui ho condiviso la mia esperienza negli anni del Parlamento europeo! Ho incontrato gli altri e le altre leader dei partiti socialisti, alcuni primi ministri e i commissari, tra cui Paolo Gentiloni e il vicepresidente Frans Timmermans per discutere le priorità europee e quelle che porteremo avanti come Partito Democratico". Lo scrive la segretaria del Pd Elly Schlein sui suoi profili social.