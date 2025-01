Pd: Schlein, 'avanti su progetto per Paese, iniziative anche con altre forze opposizione'**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Le nostre mobilitazioni proseguono e vanno ad intensificarsi nei prossimi mesi. Come abbiamo detto abbiamo davanti mesi per dedicarsi al nostro progetto per il Paese e lo vogliamo fare a partire dai 5 nostri punti, di cui abbiamo parlato già alla festa dell&...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Le nostre mobilitazioni proseguono e vanno ad intensificarsi nei prossimi mesi. Come abbiamo detto abbiamo davanti mesi per dedicarsi al nostro progetto per il Paese e lo vogliamo fare a partire dai 5 nostri punti, di cui abbiamo parlato già alla festa dell'Unità a Reggio Emilia" ovvero sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politica industriale e conversione ecologica, diritti. Lo dice Elly Schlein ai cronisti alla Camera parlando dei temi affrontati in una lunga riunione della segreteria Pd iniziata alle 8 e 30 stamattina e finita all'ora di pranzo.

Una riunione in cui si è fatto il punto sulle iniziative da mettere in campo nei prossimi mesi su cui "coinvolgere anche le altre forze politiche" di opposizione, aggiunge Schlein.