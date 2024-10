Pechino Express 2023: svelato il cast della 12esima edizione

È ufficiale: il cast di Pechino Express 2023 è stato finalmente rivelato. Oggi, sabato 26 ottobre, i profili ufficiali del reality e di Sky hanno pubblicato un video in cui Costantino della Gherardesca annuncia i nuovi viaggiatori. Questa edizione promette un’avventura emozionante che porterà i concorrenti “fino ai tetti del mondo”.

Un viaggio straordinario con Costantino e Gianluca

Costantino, alla sua undicesima stagione come conduttore, sarà affiancato da Gianluca Fru dei The Jackal, che torna per il secondo anno consecutivo. Dopo aver partecipato come concorrente nel 2022, Fru ha conquistato il pubblico nel ruolo di inviato lo scorso anno, guadagnandosi così un posto anche in questa nuova edizione. Insieme, guideranno i concorrenti in un viaggio che partirà dalle Filippine, attraverserà il nord della Thailandia e si concluderà in Nepal.

Le coppie di viaggiatori e le aspettative del pubblico

Il percorso di quest’anno sarà una vera e propria corsa dall’Oceano Pacifico fino a un Paese ricco di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. Ma chi saranno i protagonisti di questa 12esima edizione? Sono state annunciate nove coppie di viaggiatori, ma l’annuncio ha suscitato qualche perplessità tra il pubblico. Molti speravano in nomi più convincenti e, a detta di diversi utenti, il cast sembra essere tra i più deboli delle ultime edizioni, con alcune eccezioni come Nathalie Guetta, la cui partecipazione ha entusiasmato i fan del reality.

Le reazioni del pubblico e le aspettative

Nonostante le critiche iniziali, i fan sono ansiosi di vedere come si comporteranno i nuovi concorrenti. La messa in onda delle puntate di Pechino Express sarà fondamentale per scoprire se questi viaggiatori sapranno sorprendere e conquistare il pubblico. La curiosità è alta e le aspettative sono molte, soprattutto considerando il successo delle edizioni precedenti. Sarà interessante osservare come si svilupperanno le dinamiche tra i concorrenti e quali sfide affronteranno lungo il percorso.