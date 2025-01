Sta per partire la nuova stagione di Pechino Express 2025, il reality avventuroso che quest’anno porterà i partecipanti a esplorare le isole delle Filippine, attraversare il nord della Thailandia e scalare le maestose vette del Nepal. Ecco chi sono i nomi dei nuovi concorrenti.

Pechino Express 2025: svelate le 9 coppie in gara

La nuova edizione del reality show Sky Original prodotto da Banijay Italia è intitolata ‘Fino al tetto del mondo‘. A condurre il gruppo e a gestire la competizione sarà nuovamente Costantino della Gherardesca, che sarà affiancato dall’inviato speciale Fru.

I Primi Ballerini : Virna Toppi e Nicola Del Freo, icone della danza classica, trasferiranno la loro grazia dai palcoscenici ai sentieri più impervi dell’Asia.

: Virna Toppi e Nicola Del Freo, icone della danza classica, trasferiranno la loro grazia dai palcoscenici ai sentieri più impervi dell’Asia. Gli Spettacolari : Scintilla e Federica Camba sono pronti a diffondere il loro carisma lungo l’intero percorso.

: Scintilla e Federica Camba sono pronti a diffondere il loro carisma lungo l’intero percorso. I Magici : Jey e Checco Lillo si preparano a sfruttare anche il loro talento per la magia per affrontare le sfide del viaggio.

: Jey e Checco Lillo si preparano a sfruttare anche il loro talento per la magia per affrontare le sfide del viaggio. Le Atlantiche : Ivana Mrázová e Giaele De Donà affronteranno il viaggio unite da una forte amicizia.

: Ivana Mrázová e Giaele De Donà affronteranno il viaggio unite da una forte amicizia. I Medagliati : Le leggende dello sport italiano, Jury Chechi e Antonio Rossi.

: Le leggende dello sport italiano, Jury Chechi e Antonio Rossi. Gli Estetici : I medici Giulio Berruti e Nicolò Maltese daranno sfogo alla loro più grande passione: il viaggio.

: I medici Giulio Berruti e Nicolò Maltese daranno sfogo alla loro più grande passione: il viaggio. I Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci si immergeranno in un’avventura completamente diversa da quella che vivono sui set cinematografici.

: Nathalie Guetta e Vito Bucci si immergeranno in un’avventura completamente diversa da quella che vivono sui set cinematografici. I Complici : Dolcenera e Gigi Campanile, uniti da un solido legame che dura da vent’anni.

: Dolcenera e Gigi Campanile, uniti da un solido legame che dura da vent’anni. Le Sorelle: Samanta e Debora Togni, unite nonostante le diversità, sono pronte a farsi valere.

Le polemiche dopo la rivelazione del cast di Pechino Express 2025

L’annuncio delle coppie ha suscitato reazioni contrastanti sui social. Nonostante qualche reazione positiva, numerosi utenti hanno manifestato delusione, definendo il cast anonimo rispetto alle edizioni precedenti.

La data di avvio, secondo le indiscrezioni, è fissata per lunedì 17 marzo 2025, e la nuova stagione promette di riservare tante novità e colpi di scena. Non ci resta che attendere e sintonizzarci su Sky per vedere cosa ci riserverà questa edizione.