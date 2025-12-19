Le persone coinvolte sono tutti uomini tra i 20 e i 70 anni, alcuni di essi con precedenti specifici.

Pedopornografia, maxi operazione della Polizia di Stato: 17 indagati, 4 arresti

L’indagine ha impregnato i poliziotti del centro operativo della sicurezza cibernetica per la Toscana. Grazie all’analisi di un dispositivo informatico sequestrato in un’altra operazione di contrasto alla pedopornografia, è stato appunto possibile localizzare i 17 utenti nel nostro Paese.

Pedopornografia: mesi di indagini

Per diversi mesi gli investigatori hanno monitorato i profili degli utenti sospettati di pedopornografia, rilevando che non solo scaricavano ma, in alcuni casi, condividevano video e immagini raffiguranti minori, utilizzando una nota app messaggistica istantanea. Dagli approfondimenti, gli utenti sono tutti uomini tra i 20 e i 70 anni, residenti in diverse regioni italiane, alcuni dei quali con precedenti specifici. Grazie agli elementi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha emesso i decreti di perquisizione, che sono stati eseguiti contestualmente, con l’impego di oltre 50 operatori della polizia postale di Toscana, Sardegna, Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto. Nel corso dell’operazione sono stati scoperti decine di migliaia di file di pornografia minorile. Proprio il possesso di questi materiale ha permesso di arrestare 4 persone in flagranza, con i restanti indagati denunciati a piede libero, salvo tre irreperibili.