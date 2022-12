Pelé: Premier League, squadre in campo con il lutto al braccio e 1' di applausi

Pelé: Premier League, squadre in campo con il lutto al braccio e 1...

Pelé: Premier League, squadre in campo con il lutto al braccio e 1...

Pelé: Premier League, squadre in campo con il lutto al braccio e 1...

Londra, 30 dic. - (Adnkronos) - La squadre e gli arbitri della Premier League scenderanno in campo nel prossimo turno di campionato con il lutto al braccio in ricordo di Pelé e gli tributeranno un minuto di applausi prima dei match. Lo ha annunciato la Premier League con un comunicato. "...

Londra, 30 dic.

– (Adnkronos) – La squadre e gli arbitri della Premier League scenderanno in campo nel prossimo turno di campionato con il lutto al braccio in ricordo di Pelé e gli tributeranno un minuto di applausi prima dei match. Lo ha annunciato la Premier League con un comunicato.

"La Premier League è profondamente rattristata nell'apprendere della scomparsa di Pelé all'età di 82 anni. Per molti il ​​più grande che abbia mai giocato, il suo è stato uno straordinario talento da record che ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo.

Unico giocatore a vincere tre volte la Coppa del Mondo, Pelé ha segnato per il Brasile nelle finali del 1958 e del 1970. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai fan di Pelé in tutto il mondo. Ci mancherà profondamente. In omaggio a Pelé, i club della Premier League ricorderanno il suo contributo al calcio durante le partite che si terranno da venerdì 30 dicembre a domenica 1 gennaio (turno 18) con un minuto di applausi prima del calcio d'inizio.

I giocatori e gli ufficiali di gara indosseranno fasce nere al braccio".