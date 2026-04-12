Perché i colloqui tra Usa e Iran a Islamabad guidati da JD Vance sono falliti

Perché i colloqui tra Usa e Iran a Islamabad guidati da JD Vance sono falliti

Sintesi delle ragioni che hanno impedito l'intesa fra Stati Uniti e Iran durante i colloqui guidati da JD Vance a Islamabad

Il ciclo di colloqui di alto livello tra Stati Uniti e Iran, ospitato a Islamabad e seguito con attenzione internazionale, si è concluso senza un’intesa formale. Il vice presidente americano JD Vance ha annunciato la partenza dal Pakistan dichiarando che non era stata ottenuta la promessa definitiva iraniana di rinunciare all’arma nucleare; dalla parte iraniana sono arrivate accuse di richieste statunitensi «irragionevoli» che avrebbero reso vano l’accordo al primo round.

In questo quadro la mediazione pakistana ha continuato a invocare il rispetto del cessate il fuoco, mentre osservatori internazionali hanno sottolineato la fragilità dei progressi ottenuti.

Chi ha partecipato e come si sono svolti i colloqui

Le delegazioni hanno visto figure chiave da entrambi i lati: oltre a JD Vance, la squadra americana comprendeva l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff e consiglieri politici di peso come Jared Kushner; per l’Iran erano presenti il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi.

Il governo pakistano, guidato dal primo ministro Shehbaz Sharif, ha svolto il ruolo di facilitatore. Le sessioni, descritte come maratone di lavoro, hanno alternato riunioni plenarie e incontri bilaterali, con scambi di documenti e offerte formulate per cercare compromessi su punti sensibili come il nucleare, le sanzioni e le garanzie di sicurezza.

Logistica e mediazione

Il Pakistan ha fornito lo scenario per negoziati che molti hanno definito una «ultima opportunità» per ridurre la dimensione del conflitto regionale. La presenza di delegazioni di alto livello e la possibile assistenza tecnica di alleati come la Cina — citata in fonti che suggerivano un suo ruolo di garanzia finanziaria — hanno aumentato la complessità delle discussioni. Nonostante il carattere inedito di questi incontri, fonti ufficiali iraniane hanno ricordato che non era realistico aspettarsi un accordo già al primo round, lasciando aperta la porta a ulteriori contatti.

I nodi che hanno impedito l’intesa

Tra i principali ostacoli emersi figurano la gestione dello Stretto di Hormuz, le operazioni militari in Libano e il futuro del programma nucleare iraniano, oltre alla questione degli asset congelati e delle riparazioni di guerra. Le parti non sono riuscite a trovare una formulazione condivisa sulle garanzie reciproche: Washington ha richiesto impegni chiari sul nucleare e sulla limitazione degli attacchi alle linee di rifornimento, mentre Teheran ha chiesto il riconoscimento dei propri interessi e la revoca di sanzioni giudicate ingiuste.

Lo Stretto di Hormuz

Il passaggio delle navi americane nello Stretto ha alimentato tensioni e resoconti contrapposti: il Comando Centrale Usa ha parlato di operazioni di sminamento, mentre media statali iraniani e fonti militari della Repubblica islamica hanno risposto con minacce e avvertimenti, sostenendo di aver l’autorità per controllare il transito. Le Guardie rivoluzionarie hanno dichiarato che agiranno contro qualsiasi nave giudicata una minaccia, sottolineando come la dimensione marittima sia diventata un fattore critico nelle trattative.

Reazioni politiche e diplomatiche

Le dichiarazioni ufficiali mostrano narrazioni divergenti: dagli Stati Uniti l’annuncio del fallimento è stato accompagnato dalla definizione dell’«offerta finale» presentata a Teheran, mentre dall’Iran si è puntato il dito sulle pretese eccessive americane. Il Pakistan ha invitato entrambe le parti a rispettare il cessate il fuoco e a usare la diplomazia come via principale per risolvere le dispute. Sui palchi internazionali sono intervenuti anche leader religiosi e politici; il Papa ha lanciato appelli per la pace e altri attori regionali hanno intensificato i contatti per evitare un’escalation.

Implicazioni e scenari futuri

Il fallimento non esclude nuove riprese del dialogo: fonti iraniane hanno affermato che i contatti con il Pakistan e altri alleati continueranno, mentre per gli Stati Uniti la priorità resta ottenere garanzie concrete sulla non proliferazione nucleare. Se da un lato l’assenza di un accordo aumenta il rischio di ulteriori scontri, dall’altro la stessa esistenza dei negoziati indica una volontà pragmatica di trattare. Resta decisivo il ruolo dei mediatori e la capacità delle parti di modulare le proprie richieste per trasformare l’impasse in un percorso negoziale sostenibile.

In conclusione, il ciclo di colloqui guidato da JD Vance a Islamabad ha mostrato sia la possibilità che i due paesi dialoghino direttamente sia le profonde divergenze che impediscono una soluzione rapida. Mentre le diplomazie si preparano a ulteriori consultazioni, la comunità internazionale monitora la situazione chiedendo il rispetto del cessate il fuoco e misure concrete per evitare una nuova escalation che coinvolga anche rotte marittime e interessi energetici strategici.