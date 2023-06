Perché sviluppare un CRM su misura con Algòmera è la prossima mossa da compiere per incrementare i ricavi

È sempre più evidente la necessità di innovare il proprio Business tenendosi aggiornati con la progressione della trasformazione digitale, in modo da ottenere i massimi risultati. Per questo l’esigenza di avere a disposizione una piattaforma che permetta di gestire tutto il flusso di lavoro, compresa la vendita e la fidelizzazione del cliente, cresce sempre di più tra le aziende, specialmente se la piattaforma in questione viene sviluppata completamente su misura per adattarsi alla perfezione a tutti i processi unici di ogni azienda.

La realizzazione di un CRM (Customer Relationship Management) su misura è in grado di ottimizzare il tempo di impiego delle risorse, automatizzando tutte quelle operazioni di inserimento di informazioni, ad esempio, la creazione degli appuntamenti e l’inserimento dei dati dei clienti, velocizzando in questo modo il flusso di lavoro e permettendo al team di concentrarsi sui task importanti.

Non solo tutto questo permette di velocizzare e semplificare le operazioni, ma fornisce anche una panoramica più ampia sul cliente: è possibile, infatti, creare una cronologia delle interazioni in modo da agevolare la trattativa commerciale ed offrire un servizio di assistenza mirato.

Quali benefici si ottengono sviluppando un CRM su misura?

Uno dei vantaggi di CRM su misura è quello di poter utilizzare un software che racchiude tutti i processi in un unico spazio, dove le informazioni sono a disposizione di tutto il team, accessibili ovunque, da qualsiasi device e in qualsiasi momento.

La piattaforma, inoltre, può essere utilizzata come un indicatore importante per le strategie di marketing, in quanto, se integrato con tutti gli altri sistemi tecnologici utilizzati ogni giorno dall’azienda, è in grado di raccogliere e fornire dati molto utili sul coinvolgimento e l’interesse effettivo dimostrato dai prospect.

In ottica del raggiungimento degli obiettivi di Business, decidere di sviluppare un CRM su misura è un importante investimento: i clienti noteranno l’organizzazione dell’azienda e la preparazione dei suoi rappresentanti, la apprezzeranno e da questo ne conseguirà un aumento della fiducia che si tradurrà in Customer Loyalty.

L’azienda invece potrà usufruire di tutte le informazioni raccolte per fare delle valutazioni sui clienti, monitorando non solo il valore di un loro singolo acquisto ma anche facendo delle previsioni su quanto spenderà un cliente durante la durata del suo rapporto commerciale, rendendo più chiaro il Customer Lifetime Value e fornendo dei dati per decidere quanto è possibile investire per acquisire i clienti.

In commercio esistono innumerevoli software CRM, accessibili tramite un abbonamento, sviluppando il tuo CRM su misura, il vantaggio però sarà non dover mai pagare abbonamenti o licenze e il software sviluppato sarà per sempre di proprietà del committente. Personalizzare tutte le funzionalità in base alle necessità, implementandone di nuove o migliorandole nel tempo, gestendo tutto da una piattaforma veloce e altamente performante.

Perché Algòmera

Trattandosi di un investimento importante, è fondamentale scegliere il giusto partner per lo sviluppo del proprio CRM su misura. Algòmera dal 2014 progetta e realizza soluzioni software su misura di alta qualità per aziende ambiziose. Grazie all’esperienza del team di sviluppo e la volontà di migliorarsi costantemente, la Software House ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi oltre ad aver raggiunto grandi traguardi.

Se vuoi ricevere maggiori dettagli su come un CRM su misura può rivoluzionare la tua azienda puoi contattare un esperto di Algòmera su www.algomera.it.