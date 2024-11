Perdere peso con il nuoto: come funziona

Alcuni sport, se praticati con la giusta costanza e l’allenamento adeguato, sono in grado di fornire preziosi benefici soprattutto riguardanti il dimagrimento. Uno di questi è proprio il nuoto che aiuta a perdere peso in modo sano rafforzando tutta la muscolatura e anche la postura. Scopriamo come praticarlo per i risultati da ottenere.

Perdere peso con il nuoto

Per riuscire a perdere peso è necessario inserire nel proprio stile di vita un programma ben specifico. Un programma che comprenda, non soltanto l’alimentazione, ma anche l’attività fisica. Sebbene poco considerato, il nuoto permette di bruciare varie calorie, dimagrire e, al tempo stesso, formare un fisico tonico.

Solitamente uno sport come il nuoto non è preso in considerazione quando si tratta di praticare uno sport per dimagrire. Si pensa maggiormente a discipline quali corsa o esercizi cardio che risultano essere molto popolari, ma questo sport d’acqua è in grado di donare i giusti benefici se lo si pratica con costanza e allenamento adeguato.

Il nuoto sarebbe una delle migliori attività che esistano, non solo per perdere peso, ma anche per tonificare e snellire il proprio corpo. Innanzitutto, è uno sport completo dal momento che si usano sia braccia che gambe ma anche i muscoli della schiena. Usando tutti e tre queste parti del corpo, si vanno a migliorare sia i muscoli, ma anche la resistenza.

Perdere peso con il nuoto: programma

Il nuoto, come già detto, è lo sport adatto per coloro che vogliono perdere peso e bruciare le calorie adatte al dimagrimento. Rispetto alla corsa o alla camminata, l’attrito con l’acqua è nettamente maggiore in quanto si usano molti più muscoli, a seconda poi anche dello stile che si pratica, arrivando così ad aumentare il proprio consumo calorico e ridurlo.

Un tipo di sport che va a coinvolgere sia la parte superiore, inferiore ma anche centrale aiutando così a definire il fisico, ma anche i muscoli, in generale. uno stile natatorio come la rana arriva a bruciare 367 calorie in mezz’ora di allenamento, mentre con lo stile libero si arriva a 404 per lo stesso tempo.

Il nuoto si rivela ottimo per perdere peso poiché è un esercizio brucia grassi dal momento che, allo stesso tempo, con la camminata a passo sostenuto si bruciano soltanto 100 calorie, mentre 300 correndo per circa 10 km orari. Oltre alle calorie, si rivela ottimo anche per i muscoli in quanto aiuta a prevenire gli infortuni.

Uno sport del genere va a ridurre lo stress soprattutto in aree alquanto delicate come i fianchi, le ginocchia e anche i piedi. Inoltre, l’allenamento in acqua potenzia e rafforza i muscoli oltre a migliorare l’attività cardiovascolare.

