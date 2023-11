Il 49enne Federico Marcelli era stato condannato nel febbraio del 2022 agli arresti domiciliari per il reato di violenza sessuale perpetrato in più occasioni nei confronti di due delle sue ex compagne.

Condannato per violenza sessuale evade dai domiciliari: il caso

I fatti per cui era stato incriminato risalgono agli anni tra il 2020 e 2021, quando Federico Marcelli, all’epoca ristoratore, aveva violentato due ex fidanzate (una delle quali è anche la madre di suo figlio). L’uomo era stato arrestato, ma la Corte di Appello aveva concesso al 49enne i domiciliari dopo la richiesta della difesa. Marcelli, però, è sparito nella serata di mercoledì, nonostante il braccialetto elettronico. Non è chiaro se l’uomo sia stato aiutato nella sua evasione dagli arresti domiciliari o se sia riuscito nei suoi intenti da solo.

Condannato per violenza sessuale evade dai domiciliari: le minacce

Secondo quanto si apprende, le sue ex compagne sarebbero ora davvero terrorizzate perché Marcelli le aveva già più volte minacciate di morte in passato. “Se parli ti uccido, ti sotterro e non faccio ritrovare il cadavere” – “Ho fatto il volontario in Somalia, ho ucciso dei bambini, posso uccidere anche te“, sarebbero queste alcune delle terribili frasi che l’uomo avrebbe rivolto alle donne quando ancora aveva contatti con loro. Le forze dell’ordine stanno indagando anche si famigliari dell’evaso: qualcuno di loro potrebbe aver avuto un ruolo nella fuga.