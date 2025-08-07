Pesaro, fece sfregiare Lucia Annibali con l’acido: Luca Varani libero per 15 giorni

A Pesaro torna a far discutere il caso di Lucia Annibali: Luca Varani, l’uomo che fece sfregiare con l’acido l’avvocatessa, è stato dichiarato libero per 15 giorni. Una decisione che solleva polemiche e riapre il dibattito sulla gestione della pena per i responsabili di gravi atti di violenza di genere.

Pesaro, fece sfregiare Lucia Annibali con l’acido: l’aggressione e la pena da scontare

Il 16 aprile 2013, Lucia Annibali, avvocatessa 35enne di Urbino residente a Pesaro, fu aggredita sul pianerottolo di casa da un uomo incappucciato che le gettò acido solforico in volto, mentre un complice faceva da palo. Riportò gravi ustioni a viso e collo e fu ricoverata al centro grandi ustioni di Parma, dove affrontò numerosi interventi ricostruttivi.

Pochi giorni dopo, Annibali fece il nome di Luca Varani, ex compagno e avvocato pesarese, che inizialmente si difese sostenendo di avere un alibi. Il 20 aprile fu arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’attacco, commissionato a due albanesi, Altistin Prevcetaj e Rubin Talaban, per vendetta dopo la fine della loro relazione.

Durante il processo con rito abbreviato, Varani ammise il coinvolgimento, ma sostenne di aver chiesto solo di danneggiare l’auto di Annibali, non di aggredirla. La sua versione non convinse il giudice: pesò anche un episodio precedente, in cui manomise le valvole del gas nell’appartamento della donna. Nel 2014 fu condannato a 20 anni, pena confermata in appello nel 2015. I due esecutori materiali ebbero condanne ridotte a 12 anni.

Formalmente la pena dovrebbe concludersi nel 2033, ma considerando le riduzioni per buona condotta (pari a 45 giorni ogni sei mesi) e la possibilità di affidamento in prova, la reale data di liberazione potrebbe anticiparsi di diversi anni. Due le opzioni possibili: un affidamento terapeutico con 6 anni di sconto, legato a un discusso percorso di recupero da dipendenza, oppure un affidamento ordinario con 4 anni di anticipo e restrizioni solo notturne.

Pesaro, fece sfregiare Lucia Annibali con l’acido: Luca Varani libero per 15 giorni

Da lunedì alle 12:30, Varani, oggi 48enne e condannato in via definitiva a 20 anni per il ruolo da mandante, ha ottenuto un permesso speciale di 15 giorni a Pesaro. Durante il giorno potrà muoversi liberamente, mentre ogni sera dovrà rientrare nell’abitazione del padre, in zona mare. Si tratta della prima autorizzazione di così lunga durata concessa all’uomo, un segnale che rompe con le precedenti restrizioni molto più rigide.

Proprio in questi giorni anche Annibali si trova in città: informata della concessione, ha preferito non commentare.