Phi Beach 2024: 5 artisti da non perdere

Mentre nelle grandi città i club chiudono per la pausa estiva, in riva al mare vive la clubbing culture con i dj internazionali. Esclusivo beach club situato nella splendida Costa Smeralda in Sardegna, Phi Beach è molto più di un semplice club: offre un’esperienza unica che combina relax, cucina gourmet e intrattenimento di alto livello. Oltre a poter godersi una giornata in riva al mare e ammirare tramonti mozzafiato, al Phi Beach si può ballare con la musica dei migliori DJ internazionali. Della fitta programmazione di agosto del club di Porto Cervo, ecco gli artisti da non perdere.

PEGGY GOU

La DJ e producer coreana Peggy Gou è da anni una figura di spicco nelle console dei club e sui palchi principali dei festival di musica elettronica più rinomati al mondo. Tra gli highlights del suo percorso artistico svetta la compilation DJ Kicks! del 2019, una raccolta riservata ai migliori DJ del pianeta. Una dimostrazione di classe e potenza, una selezione che attraversa tempo e spazio, ribadita lo scorso giugno con l’uscita del suo album di debutto “I Hear You”. Il suo percorso, inizialmente underground, l’ha portata a diventare un’icona mainstream, apparendo su numerose copertine di magazine di tutto il globo terracqueo.

domenica 11 agosto

CARL COX



Il britannico Carl Cox è una vera e propria enciclopedia vivente della musica elettronica e deve essere considerato uno dei migliori deejay di tutti i tempi grazie al suo stile e ad un carisma unici. Amato e venerato da chiunque lo conosca o ne abbia solo sentito parlare, Carl Cox è più di un fuoriclasse: è un prototipo. “Oh Yes Oh Yes”, il suo grido di battaglia durante le sue performance sempre cariche di energia, è anche il titolo della sua biografia, che racconta la vita straordinaria di un pioniere indiscusso, punto di riferimento per ogni DJ, passato, presente e futuro.

martedì 13 agosto

PAWSA

Il londinese PAWSA ha uno stile davvero inconfondibile: una tech house fantasiosa contaminata da influenze old-school, con set che spaziano tra generi, decenni e contesti diversi. Co-fondatore dell’etichetta Solid Grooves Records insieme a Michael Bibi, nel 2021 PAWSA è entrato nella classifica Alternative Top 100 DJs della rivista DJ Mag. Nello stesso anno, ha vinto i Best Of British Awards nella categoria Best Producer. Negli ultimi tre anni, pochi DJ sono cresciuti quanto lui e continuano a crescere, grazie ad una fisicità e presenza in console che hanno pochi eguali al mondo.

mercoledì 14 agosto

CARLITA

L’italo-turca Carlita ha una formazione musicale molto solida. Ha iniziato a suonare il pianoforte da bambina, per poi studiare violoncello alla Royal Academy of Music. Autentica polistrumentista, con un senso del ritmo davvero innato, si trova da sempre a suo agio con la musica elettronica in tutte le sue varianti, un vero e proprio guanto che le calza a pennello. Insieme a DJ Tennis, ha creato il format Senza Fine, che anima i party più celebrati della Fashion Week di New York. Il suo ultimo singolo, “Planet Blue”, anticipa l’uscita del suo album prevista per questo autunno.

sabato 17 agosto

CLAPTONE

Negli ultimi anni, il dj e produttore tedesco Claptone ha collezionato solo successi, come dimostrano i suoi album “Charmer” e “Fantast” e le compilation “Masquerade” (Defected) e “Day Break Sessions” (Tomorrowland). La sua house elegante ma energica quando necessario diventi tale, è sempre suonata indossando una maschera dorata, tipica del Carnevale Veneziano e con guanti bianchi, cappello a cilindro e cuffie dorate. La sua tecnica e il know-how musicale sono indiscutibili: in passato, ha condensato ben sessantotto tracce in un minimix di cinque minuti trasmesso dall’emittente radiofonica inglese BBC Radio 1.

giovedì 22 agosto