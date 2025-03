Time Warp 2025: la programmazione completa

Il 5 aprile 2025, Time Warp tornerà in Germania a Mannheim, nel celebre spazio del Maimarkt, per un’edizione che promette di essere ancora una volta un punto di riferimento per gli amanti della musica elettronica. Il festival, che da oltre tre decenni domina la scena underground, riafferma le pro...

Il 5 aprile 2025, Time Warp tornerà in Germania a Mannheim, nel celebre spazio del Maimarkt, per un’edizione che promette di essere ancora una volta un punto di riferimento per gli amanti della musica elettronica. Il festival, che da oltre tre decenni domina la scena underground, riafferma le proprie radici storiche e offre un palco sia ai grandi nomi della techno e dell’house, sia alle nuove generazioni di talenti emergenti.

Un’esperienza immersiva su cinque stage

Ogni anno, Mannheim, riconosciuta come Città della Musica dall’UNESCO, accoglie appassionati provenienti da oltre 170 paesi, pronti a vivere un’esperienza unica nel suo genere. Time Warp si sviluppa su cinque stage, ognuno con una propria identità sonora e visiva. Dalle grandi sale fieristiche, che ricreano un’atmosfera da club intenso, fino al suggestivo Glass Pavilion, dove la musica si fonde con le prime luci dell’alba, il festival garantisce un viaggio sensoriale senza pari.

Una lineup tra leggende e nuove icone

L’edizione 2025 vedrà il ritorno di autentici pionieri della scena elettronica: Marco Carola, Richie Hawtin, Sven Väth e Nina Kraviz guideranno un cast di altissimo livello. Ad affiancarli, le star della techno contemporanea Amelie Lens e Charlotte de Witte, ormai headliner fisse dei maggiori festival internazionali. Non mancheranno contaminazioni sonore con l’afro house sofisticata di Black Coffee e le melodie trance di DJ Heartstring.

Back-to-back esclusivi e “new Generation”

Il festival ospiterà anche una serie di set speciali back-to-back: Mischluft b2b Pegassi, Dixon b2b Chloé Caillet e Adiel b2b Quest offriranno performance inedite, attingendo ai loro ampi repertori. Tra i nomi emergenti, si esibiranno SYREETA, figura di spicco dei party HE.SHE.THEY. e ANTS, il carismatico Patrick Mason, l’australiana HAAi con le sue sonorità psichedeliche, la rivelazione olandese KI/KI e la versatile Sedef Adasï, che mescola techno, house e disco.

Mannheim: oltre il festival

Oltre a essere il cuore pulsante di Time Warp, Mannheim è una città dalla forte identità culturale. Situata nella regione del Baden-Württemberg, offre numerosi punti di interesse per i visitatori. Il Barockschloss Mannheim, uno dei più grandi palazzi barocchi d’Europa, è una tappa imperdibile, così come la futuristica Kunsthalle, che ospita mostre di arte contemporanea. Per una pausa rilassante, il Luisenpark offre ampi spazi verdi e un incantevole giardino botanico. Chi desidera immergersi nella vivace scena gastronomica della città può esplorare il quartiere Jungbusch, noto per i suoi locali alternativi e la sua atmosfera cosmopolita.

Innovazione e dettagli di produzione

Time Warp non è solo un festival, ma un’esperienza multisensoriale. L’organizzazione, a cura di Cosmopop, introduce ogni anno nuove tecnologie e concept per garantire un evento sempre all’avanguardia. Il mix di luci, video, architettura e arte rende ogni edizione un viaggio immersivo unico nel suo genere. Quest’anno, il festival presenterà un quinto stage, nato dalla fusione di due aree più piccole, per offrire uno spazio ancora più coinvolgente.

Time Warp 2025: la programmazione completa

Acid Pauli | Adam Beyer | Adam Ten | Adiel b2b Quest | Airrica | Amelie Lens | Anfisa Letyago | Ben Klock | Black Coffee | CamelPhat | Carlita | Charlotte de Witte | Clara Cuvé | Daria Kolosova b2b Héctor Oaks | David Löhlein | Dixon b2b Chloé Caillet | DJ Heartstring | Enrico Sangiuliano | Franky Rizardo | HAAi | Indira Paganotto | Jamie Jones | Joseph Capriati | KI/KI | Loco Dice | MALUGI | Marco Carola | Mischluft b2b Pegassi | Nina Kraviz | Pan-Pot | Patrick Mason | Ricardo Villalobos | Richie Hawtin | Sedef Adasï | Seebase | Seth Troxler | Sven Väth | SYREETA

