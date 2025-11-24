Il testo della controproposta Ue al piano di pace in 28 punti presentato dagli Stati Uniti per l’Ucraina è stato attentamente esaminato. Il documento, elaborato congiuntamente da Regno Unito, Francia e Germania, analizza punto per punto il piano statunitense, proponendo modifiche, integrazioni e cancellazioni mirate per adattarlo alle priorità europee e garantire maggiore tutela della sovranità e della sicurezza di Kiev.

Guerra, dialogo rinnovato tra Stati Uniti e Ucraina

Dopo mesi di stallo diplomatico e tensioni, il percorso verso una soluzione del conflitto ucraino sembra ricevere nuova linfa. A Ginevra, la delegazione americana guidata dal segretario di Stato Marco Rubio e quella ucraina capeggiata da Andriy Yermak hanno avviato un dialogo che lascia intravedere segnali positivi. Sebbene i dettagli concreti dell’accordo non siano stati resi pubblici, fonti ufficiali parlano di progressi tangibili e di una possibile intesa “rapida e duratura”.

L’incontro è stato definito “produttivo” da entrambe le parti: Rubio ha parlato del “miglior incontro di sempre” con gli ucraini, mentre Yermak ha confermato un clima costruttivo, senza rivelare particolari della proposta. Il rafforzamento della cooperazione tra Washington e Kiev apre la strada a un dialogo più incisivo anche con Mosca.

L’amministrazione americana potrebbe posticipare di una settimana la scadenza fissata per giovedì 27 novembre per l’accordo di pace, come riportato dall’Economist.

Zelensky ha sottolineato l’importanza del confronto con i rappresentanti statunitensi: “È molto importante che ci sia del dialogo con i rappresentanti americani” e ha aggiunto che “ci sono segnali che la squadra del presidente Trump ascolti” le istanze ucraine. L’ottimismo espresso dai protagonisti indica che una soluzione politica e duratura potrebbe essere più vicina di quanto previsto solo pochi giorni fa.

Piano di pace, i 24 punti della controproposta Ue: possibile intesa “rapida e duratura”

Parallelamente, l’Unione Europea ha presentato una controproposta al piano statunitense in 28 punti, elaborata da Regno Unito, Francia e Germania. Il documento, visionato da Reuters, mira a tutelare la sovranità e l’integrità territoriale di Kiev, partendo dall’attuale linea di contatto e senza prevedere concessioni territoriali anticipate. Il piano non richiede il ritiro delle forze ucraine dalle città del Donbass e non esclude formalmente l’adesione di Kiev alla NATO, sebbene al momento non vi sia consenso tra gli alleati.

Il piano europeo propone l’utilizzo dei beni russi congelati per la ricostruzione dell’Ucraina e l’allentamento graduale delle sanzioni verso Mosca in caso di rispetto dell’accordo, con possibilità di reintegro nel G8. Gli Stati Uniti fornirebbero garanzie alla sicurezza di Kiev simili all’articolo 5 della NATO, mentre le elezioni ucraine dovranno svolgersi quanto prima dopo la firma dell’intesa.

Il documento include anche misure di monitoraggio internazionale del cessate il fuoco, il rimpatrio dei bambini deportati illegalmente, lo scambio di prigionieri secondo il principio “tutti per tutti” e la creazione di un comitato umanitario per affrontare le sofferenze delle vittime del conflitto. La proposta prevede inoltre un pacchetto di ricostruzione globale, con investimenti in infrastrutture, energia, tecnologia e sviluppo economico, supportato da una task force internazionale guidata da Stati Uniti, Europa, Ucraina e Russia.

Secondo Reuters, tutti i negoziati territoriali inizieranno dalla Linea di Contatto e qualsiasi accordo definitivo dovrà essere rispettato senza modifiche unilaterali da parte delle parti.