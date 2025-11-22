La Casa Bianca vuole una risposta da parte di Kiev entro il 27 novembre riguarda al piano di pace in 28 punti per la guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky, intanto, ha chiamato i leader Ue: ecco perché.

Guerra in Ucraina, il piano di pace Usa: la riposta entro giovedì 27

Un testo composto da 28 punti, è questo il piano di pace proposto dagli Usa per mettere finalmente fine alla guerra in Ucraina, che continua a registrare vittime ogni giorno. La Casa Bianca ha dato a Kiev fino a giovedì 27 novembre per decidere se accettare o meno il piano. Cosa farà Volodymyr Zelensky? Il leader ucraino ha telefonato ai leader Ue, dove in molti si sono detti irritati sia per non essere stati coinvolti nella stesura del piano sia perché i contenuti sono ritenuti troppo vicini alle richieste di Putin. Ecco quindi cosa vorrebbe fare Zelensky.

Guerra e piano di pace Usa, Zelensky telefona ai leader Ue: che cosa vuole fare

Come detto, Kiev ha tempo fino a giovedì per accettare o meno il piano di pace Usa per mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky ha telefonato ai leader Ue, infatti, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Francia, Germani e Regno Uniti starebbero lavorando a un piano alternativo. Secondo il giornale, diverse capitali Ue puntano a presentare il piano entro pochi giorni, al fine di influenzare i negoziati e ridisegnare i parametri dell’accordo. Per questo ci sarebbe stata una telefonata tra Zelensky, Macron, Starmer e Merz, per avere un confronto diretto su un piano alternativo. Come riportano Reuters e i media ucraini, i quattro leader puntano a un accordo “giusto e durevole“, con Berlino che insiste sul mantenimento della capacità di difesa.