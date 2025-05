Un nuovo piano per la sanità piemontese

Il Piemonte si prepara a una trasformazione radicale del proprio sistema sanitario, con un piano socio-sanitario in fase di definizione che promette di rivoluzionare l’assistenza ai cittadini. Durante il quarto open meeting dei Grandi ospedali, tenutosi all’Industrial Village di Torino, l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, ha delineato le priorità strategiche che guideranno questo cambiamento.

Tra gli obiettivi principali, la creazione di undici nuovi ospedali e il potenziamento delle strutture esistenti, con un investimento complessivo di oltre 4,5 miliardi di euro.

Intelligenza artificiale e innovazione

Un aspetto cruciale del nuovo piano è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel sistema di prenotazione, il Cup, che entrerà a regime nel 2026. Questo approccio innovativo mira a migliorare la gestione delle cronicità e a ottimizzare le risorse disponibili. Riboldi ha sottolineato l’importanza di coinvolgere tutti i portatori di interesse attraverso audizioni e incontri, per garantire che il piano risponda alle reali esigenze della popolazione.

Misure per ridurre le liste d’attesa

Un altro tema centrale affrontato dall’assessore riguarda le liste d’attesa, un problema che affligge da tempo il sistema sanitario piemontese. Per affrontare questa sfida, il governo regionale ha previsto un ampliamento delle visite e degli esami, anche in orari extra, come la sera e nei fine settimana. Queste misure dovrebbero consentire di recuperare oltre 50mila prestazioni entro la fine di giugno. Inoltre, il bilancio per il 2025 prevede un incremento significativo dei fondi destinati alla sanità, passando da 25 milioni di euro nel 2024 a 37 milioni nel 2025.

Investimenti nel personale sanitario

Il piano non si limita a investimenti in infrastrutture, ma include anche un aumento della spesa per il personale sanitario. Nel 2024, la percentuale di spesa per le assunzioni crescerà del 4,5%, superando la media nazionale del 3,2%. Questo rappresenta un passo importante per garantire un servizio sanitario di qualità, con risorse destinate a migliorare le condizioni di lavoro e attrarre nuovi professionisti nel settore.