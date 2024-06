L’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha liquidato il mutuo con la banca e si è intestato la super villa a Portofino da 20 milioni di euro: dovrà diventare la sua prima casa, ma il trasloco tarda ad arrivare.

Pier Silvio Berlusconi e il trasloco a Portofino

La villa si estende su una superficie di oltre 1000 metri quadri con un ampio giardino affacciato sul mare. Come riporta il Corriere della Sera, manca l’ultimo passo: andarci a vivere con la compagna Silvia Toffanin e i figli.

Il trasloco sembrava essere in programma per quest’inverno, ma Pier Silvio resta ancora in affitto nel Castello di Paraggi. La ristrutturazione di Portofino è quasi completata, ma manca un dettaglio importante per l’ad di Mediaset: ci sarebbero lavori in corso sull’accesso diretto al mare, di fondamentale importanza per Pier Silvio.

La villa a Portofino

La villa acquistata da Pier Silvio Berlusconi è un’abitazione che, per lungo tempo, ha fatto gola a numerose star di Hollywood: una villa cinquecentesca da 1300 mq, situata alle pendici del monte di Portofino, offre una vista unica sul Golfo del Tigullio, Paraggi e Portofino, da sempre una delle località preferite della famiglia Berlusconi.

La villa dispone di 9 camere da letto, 7 bagni, una piscina, un uliveto, un frutteto e un vigneto.