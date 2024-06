Giorni importanti per Mediaset, dopo la conclusione di molti programmi tv si lavora già al palinsesto del prossimo autunno, novità in vista anche per Silvia Toffanin: nuovo programma per la conduttrice? Pier Silvio Berlusconi avrebbe pensato ad uno speciale per lei.

Nuovo programma per Silvia Toffanin

Secondo i rumors di Tv Blog, Pier Silvio Berlusconi avrebbe pensato ad uno speciale per i talenti di Amici: un format, composto di tre prime serate, dove ex allievi di Amici, oggi famosi, ma anche giovani appena usciti dal talent e grandi big, duettano insieme.

In virtù dell’immenso seguito del programma è stato pensato una sorta di mash-up televisivo, dunque, che andrebbe ad unire i ragazzi usciti da Amici, con gli altri cantanti italiani, tra duetti e altre collaborazioni musicali. Alla conduzione di questo nuovo progetto ci sarebbe proprio lei, Silvia Toffanin.

Novità in Mediaset

Ancora nessuna conferma ufficiale dai vertici Mediaset, al momento, ma la progettazione del nuovo programma, in onda il prossimo autunno 2024 sarebbe già in corso da diverso tempo.

La presenza a Verissimo, inoltre, non sarebbe messa in discussione: molto probabilmente la conduttrice dovrà solamente implementare le sue presenze in video, senza rinunciare alla conduzione dello storico programma, in onda su Canale 5 dal settembre 1996.