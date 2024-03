Pier Silvio Berlusconi, ex maggiordomo lo porta in tribunale: il motivo

Lucio Camba ha lavorato come maggiordomo per Pier Silvio Berlusconi e la sua famiglia, nella villa Bonomi Biolchini, il castello di Paraggi nel comune di Santa Margherita Ligure. L’uomo ha deciso di portare il suo datore di lavoro in tribunale. L’oggetto del contendere è il lavoro svolto durante il lockdown, un periodo in cui le incombenze in casa sono aumentate. Camba chiede il pagamento degli straordinari che sono stati svolti per accudire la famiglia di Pier Silvio, compresi i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Pier Silvio Berlusconi, ex maggiordomo lo porta in tribunale: la causa

La prima udienza della causa civile, come fa sapere La Stampa, si è tenuta ieri, 19 marzo, nel tribunale di Genova. Il magistrato ha rinviato, esortando le parti a trovare un accordo. Nell’atto di accusa, Camba sostiene che gli siano state chieste prestazioni straordinarie e lamenta pagamenti inadeguati. Intanto, la famiglia di Pier Silvio Berlusconi è pronta a trasferirsi a villa San Sebastiano, a Portofino.