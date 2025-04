Omicidio Pierina Paganelli, arriva la decisione del tribunale del Riesame per Louis Dassilva

Omicidio Pierina Paganelli, attesa finita: ecco il verdetto del Riesame per L...

Proseguono gli sviluppi giudiziari sul delitto di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini. Dopo l’arresto di Louis Dassilva, accusato di essere l’autore dell’omicidio, il caso è finito davanti al Tribunale del Riesame, che ha ora emesso la sua decisione in merito alla posizione dell’indagato.

Omicidio Pierina Paganelli e l’arresto di Louis Dassilva

Pierina Paganelli, 78 anni, è stata rinvenuta priva di vita nella mattinata del 4 ottobre 2023 all’interno del garage del suo condominio in via del Ciclamino, a Rimini. Il cadavere presentava numerose ferite da arma da taglio, compatibili con un attacco particolarmente brutale, lasciando ipotizzare un’aggressione carica di violenza e determinazione.

Dopo mesi di indagini, il 16 luglio 2024 è stato arrestato Louis Dassilva, 35 anni, cittadino senegalese e vicino di casa della vittima. L’uomo è accusato di omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Dassilva intratteneva una relazione sentimentale clandestina con Manuela Bianchi, nuora della signora Paganelli. La donna, a sua volta, è finita nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento.

A incastrare Dassilva, oltre a una serie di elementi indiziari, c’è un filmato di videosorveglianza che lo immortalerebbe nei pressi del luogo del delitto in orari compatibili con l’omicidio. Nonostante ciò, l’analisi della scena del crimine non ha restituito tracce genetiche riconducibili all’uomo. Sono però emersi tre diversi profili di DNA non identificati, attualmente oggetto di approfondimenti scientifici.

Il movente resta ancora nebuloso. Gli inquirenti non escludono che dietro il delitto possano esserci tensioni maturate in ambito familiare e dinamiche economiche complesse, forse inasprite proprio dalla relazione extraconiugale tra Dassilva e Bianchi. L’intero contesto, ancora avvolto da molte zone d’ombra, è al centro di un’inchiesta articolata che punta a fare piena luce su uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni.

Dassilva si è sempre dichiarato innocente. La sua richiesta di revoca della custodia cautelare è stata respinta dal giudice per le indagini preliminari.

Omicidio Pierina Paganelli, arriva la decisione del tribunale del Riesame per Louis Dassilva

Il Tribunale del Riesame ha confermato il carcere per Louis Dassilva, il 35enne cittadino senegalese arrestato il 17 luglio 2024 con l’accusa di essere l’autore dell’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana di 78 anni trovata senza vita nei garage sotterranei di un complesso residenziale a Rimini.

Già lo scorso 14 aprile, il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, aveva respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dall’avvocato difensore Riaro Fabbri, confermando la permanenza in carcere dell’indagato.