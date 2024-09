Pierluigi Diaco condivide dettagli molto intimi riguardo a se stesso e suo marito, Alessio Orsingher.

Pierluigi Diaco è in un’unione civile con Alessio Orsingher da sette anni, ma non siamo a conoscenza di molti dettagli della loro relazione. Il presentatore del programma televisivo Bella Ma non è amante del riflettore sulla sua vita privata, preferendo il ruolo dell’intervistatore. Tuttavia, questa volta, è lui a doversi aprire con il pubblico. Azzurra Della Penna, giornalista del periodico Chi, è stata in grado di spingere il collega a rivelare come ha incontrato Alessio e come la loro relazione è diventata realtà. Inizialmente Pierluigi Diaco ha esitato, ma poi ha condiviso che considererà come “dettagli molto personali”. Ricordando l’incontro a una festa e l’unione civile nel 2017, Pierluigi ha ripercorso la sua storia con Alessio. Quanto alla storia d’amore tra Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher: “Ora entriamo in questioni personali”, ha dichiarato. “Ci siamo incontrati a una festa, poi il giorno successivo partivo per la Sardegna. Non ci siamo visti per un mese, durante il quale abbiamo scambiato molte lettere. Al mio ritorno, il 29 agosto, ci siamo incontrati di nuovo. Ero appena uscito da una relazione… Ora, entriamo in temi molto personali. Alessio ha smontato tutte le mie convinzioni sui sentimenti. Mi ha veramente insegnato a capire l’amore e ha messo in discussione il mio lato più seduttivo e fanatico.”

Il punto è che ho costantemente nutrito la mia seduttività, ero convinto che l’amore fosse correlato alla conquista, non ho mai preso tempo per assemblare, per rafforzare una relazione. Alessio ha afferrato la mia mano, mi ha guidato in un dominio che non avevo mai esplorato prima e passo dopo passo mi ha spiegato che non solo era meraviglioso fare spazio, ma anche un regno emotivo condiviso. In precedenza, anche durante la mia carriera lavorativa, ero sempre al centro di tutto. Ho subito una trasformazione. Non sono più al centro. Quell’ego è diventato un noi. Infatti, ci siamo uniti tramite un’unione civile il 5 novembre del 2017.