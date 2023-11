Home > Video > Piero Armenti risponde agli haters Piero Armenti risponde agli haters

Sul suo profilo tiktok @pieroarmenti_1 con un video risponde agli haters che lo etichettano come ''Sei uno sfigato''. La risposta di Piero ai commenti non tarda ad arrivare. Mostra la sua nuova vita a New York dove ha aperto un'azienda, lavora a casa, e racconta come si è realizzato grazie al suo cambiamento di vita ''New York mi ha reso una persona diversa''. Voi cosa ne pensate?