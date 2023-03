Piogge torrenziali ed inondazioni in California: è emergenza vera

Piogge torrenziali ed inondazioni in California: è emergenza vera

Piogge torrenziali ed inondazioni in California: è emergenza vera

Dodici eventi severi in pochissime settimane e previsioni terrificanti: piogge torrenziali ed inondazioni in California: è emergenza vera

Una catastrofe, piogge torrenziali ed inondazioni in California: è emergenza vera con decine di migliaia di sfollati dopo una serie di tempeste ed alluvioni mai viste prima per numero ed intensità. La Bbc riferisce di forti inondazioni che hanno letteralmente spazzato via strade e case e ci sono report su interi tratti dell’autostrada della costa del Pacifico che sono stati chiusi al traffico dalla polizia. Sono ormai migliaia di famiglie sono state fatte evacuare dopo che la California centrale e meridionale sono sferzate dal maltempo severo.

Piogge torrenziali ed inondazioni in California

Un maltempo che non ha risparmiato neanche la vastissima area di Los Angeles. Il dato meteo è evidente anche se clamoroso: dal mese di dicembre una serie di tempeste ha colpito lo stato della California. Si sono susseguite prima nevicate, poi inondazioni e dissesti idrogeologici in numero censito finora di 12. E solo dieci giorni fa un altro evento severo ha duramente colpito lo stato durante la notte, con migliaia di persone evacuate.

Due morti ed un argine sbriciolato

Il bilancio è stato di due morti e di un argine che ha del tutto ceduto nella contea costiera di Monterey. Il servizio meteo cita la 12esima tempesta di un “fiume atmosferico” con danni devastanti per il territorio e i danni più rilevanti ci sono stati a Alpaugh e Allensworth, nella contea di Tulare, Central Valley. Dal canto suo il National Weather Service ha dichiarato che sono previsti fino a 7,6 cm di pioggia nelle aree costiere della California meridionale e oltre 6 cm di precipitazioni nelle zone montuose.