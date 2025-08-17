Per anni, la verità è rimasta nascosta tra segreti di famiglia e pettegolezzi. Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo e di Mirella Adinolfi, è cresciuto senza sapere chi fosse realmente suo padre. Per lungo tempo lo aveva chiamato “zio”, fino a quando, a 30 anni, la scoperta ha cambiato per sempre la sua vita. Tra emozioni, dubbi e rivelazioni, la storia di Alessandro svela un lato inedito della vita privata del celebre conduttore, aprendo uno squarcio sulle complesse dinamiche familiari che si celano dietro la fama.

Pippo Baudo e il mistero del figlio segreto

Alessandro Baudo, nato a Roma nel 1962, ha scoperto di essere figlio di Pippo Baudo e Mirella Adinolfi solo intorno ai trent’anni, alla morte del padre putativo Tullio Formosa.

“Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”.

Cresciuto in Canada con la madre Mariella Adinolfi e Formosa, che lo aveva riconosciuto come proprio figlio, Alessandro aveva sempre pensato che Pippo fosse semplicemente suo “zio”. Durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso nel 2017, ha raccontato di aver vissuto inizialmente uno shock alla scoperta della verità, ma di non aver mai provato rancore. Col tempo, i due si sono conosciuti meglio, e Alessandro ha sottolineato la bontà e l’onestà del padre biologico. Il riconoscimento ufficiale da parte di Pippo Baudo risale al 2000, in seguito a un test del DNA effettuato nel 1996.

Pippo Baudo e il figlio ritrovato: chi è davvero Alessandro Baudo

Trasferitosi da bambino prima in Canada e poi in Australia, Alessandro ha sviluppato una forte passione per la musica, favorita anche dall’influenza del padre adottivo Formosa, produttore radiofonico e musicista. Appassionato di soul e blues, ha pubblicato sette album e collaborato con diversi artisti internazionali, consolidando una carriera musicale di successo.

Nel 2022 è tornato in Italia per stare vicino a Pippo, consolidando un rapporto familiare stretto, pur continuando a vivere in Australia. Nel 2023 ha pubblicato il suo libro autobiografico, Funambolo della musica, nel quale ripercorre la sua storia personale e artistica. Alessandro è padre di Sean, nato nel 1990, che gli ha regalato la gioia di diventare nonno, mentre Pippo Baudo è diventato bisnonno.

Alessandro non è l’unico figlio di Pippo: il conduttore ha avuto accanto anche Tiziana, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi.