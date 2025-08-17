Con la morte avvenuta ieri, sabato 16 agosto, il mondo della televisione italiana ha perso una delle sue figure più iconiche. Pippo Baudo, volto storico e amatissimo conduttore, ha lasciato un vuoto profondo tra colleghi, amici e spettatori. Negli ultimi tempi la sua vita privata era stata mantenuta con grande discrezione, e qualsiasi voce sulle sue condizioni di salute era stata prontamente smentita.

Nonostante la riservatezza, le immagini della sua ultima apparizione pubblica avevano destato attenzione e curiosità, ricordando a tutti quanto fosse sempre presente nel cuore del pubblico, anche lontano dai riflettori.

L’incidente domestico di Pippo Baudo e la convalescenza

A dicembre 2024, Pippo Baudo aveva subito un incidente in casa che aveva richiesto il ricovero in una clinica romana a causa di un problema al ginocchio e di un trauma alla spalla. Secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse, la caduta era avvenuta nella sua abitazione vicino a piazza di Spagna, a Roma. Il conduttore era stato dimesso nel gennaio 2025, per poter completare un periodo di riposo necessario al recupero. Tuttavia, già da tempo prima di quell’episodio, le immagini della sua ultima apparizione pubblica mostravano Baudo costretto all’uso della sedia a rotelle quando si trovava fuori casa.

Morte improvvisa di Pippo Baudo: dalla foto in carrozzina ai ricoveri recenti

Negli ultimi tempi la famiglia aveva mantenuto massima riservatezza sulle sue condizioni di salute e il conduttore aveva più volte smentito notizie false riguardanti la sua presunta morte o presunti ricoveri. Solo qualche mese fa, alcune voci online avevano parlato di un infarto, ma Baudo stesso aveva chiarito di stare bene, rassicurando fan e media.

“Faccio le corna, succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita“, aveva dichiarato ai tempi del Covid all’AdnKronos.

La sua ultima apparizione pubblica risale alla festa per i 90 anni dell’amico Pier Francesco Pingitore, a settembre 2024, durante la quale era stato visto in sedia a rotelle ma sempre sorridente. L’evento aveva riunito numerosi volti dello spettacolo e degli storici protagonisti del Bagaglino, suscitando curiosità e attenzione mediatica. Nonostante la fama e il successo, i dettagli sulla sua scomparsa sono stati tenuti riservati. Fonti vicine alla famiglia hanno rivelato che, negli ultimi anni, Baudo aveva dovuto fare i conti con alcune patologie che avevano progressivamente influito sul suo stato di salute.