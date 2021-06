Pisa: chiede soldi a un giovane e al suo diniego lo aggredisce, 30enne arrestato

Milano, 13 giu.(Adnkronos) – Ha chiesto del denaro a un giovane per la strada e al suo diniego lo ha aggredito a calci e pugni. Per questo un 30enne è stato arrestato. E' accaduto ieri a Pisa.

Poco dopo le 12.30, una pattuglia della squadra volanti della questura è intervenuta in via del Buschetto, adiacente la piazza del tribunale, a seguito della segnalazione di una violenta colluttazione tra due ragazzi.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno trovato a terra i due che lottavano corpo a corpo tra le auto; dopo aver provveduto a separarli e a riportare la calma, hanno proceduto all'identificazione e all'accertamento dei fatti.

Dalle testimonianze, gli agenti hanno accertato che uno dei due giovani, residente poco distante, era stato affrontato dall'altro che, con fare minaccioso, gli aveva chiesto del denaro. E, al suo diniego, lo aveva colpito con calci e pugni.

L’aggressore, un 30enne di Pisa, pluripregiudicato per reati specifici, con in atto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dopo essere stato scarcerato di recente per una rapina commessa in piazza Santa Caterina, è stato tratto in arresto e portato in questura per gli atti di rito.