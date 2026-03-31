L’Italia di Gennaro Gattuso è arrivata alla partita decisiva per le sue sorti mondiali, stasera in trasferta infatti affronterà la Bosnia-Erzegovina per strappare il pass che garantirebbe l’accesso ai mondiali che mancano alla nazionale azzurra dal 2014. Per farlo servono gli uomini migliori, scopriamo quali potranno essere.

Bosnia-Italia, la gara da non fallire

La partita con la Bosnia è molto più che un semplice, che poi semplice non sarà, scontro per l’ingresso ai Mondiali ma è quantomai la prova del nove per il nostro movimento calcistico che nel recente passato ci ha purtroppo abituato a debacle colossali.

Sono ancora sotto gli occhi di tutti le sconfitte con Svezia e Macedonia del Nord, partite che sulla carta avremmo dovuto vincere in scioltezza ed invece sono state docce gelate. Lo stesso errore non si dovrà assolutamente ripetere stasera.

La gara contro l’Irlanda del Nord ha lanciato un campanello d’allarme che deve essere spazzato via, la difficoltà a creare azioni pericolose, soprattutto nel primo tempo.

In teoria una squadra come la Bosnia dovrebbe favorire il gioco italiano, certamente le temperature rigidissime non aiuteranno a trovare quel fraseggio ma l’obiettivo stasera sarà fare goal, non importa come.

Le probabili formazioni delle due squadre

Gattuso per il match contro la Bosnia schiererà il medesimo 11 titolare che si è visto contro l’Irlanda del Nord, risolto anche il dubbio legato all’attacco, Retegui resta e Pio Esposito partirà dalla panchina.

Per la Bosnia spazio a nomi molto conosciuti in Italia, come Kolasinac per la difesa e l’instancabile Edin Dzeko per l’attacco. Per il resto si tratta di giocatori di assoluto livello, complessivamente il tasso tecnico è inferiore ma sicuramente sfrutteranno il fattore casalingo a loro vantaggio.

Ecco le due probabili formazioni complete :

BOSNIA (3-5-1-1): Nikola Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. C.T.: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. C.T.: Gattuso