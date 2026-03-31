Ci siamo, questa sera, martedì 31 marzo 2026, sapremo se la nostra Nazionale parteciperà ai Mondiali di Calcio che si terranno in Canada, Stati Uniti e Messico. Allo stadio di Zenica, alle ore 20.45, ci sarà la partita tra Bosnia e Italia, un dentro o fuori tutto da vivere. Ecco dove potrete vedere il match in Tv,

Playoff Mondiali: stasera Bosnia-Italia

L’Italia questa sera, 31 marzo 2026, giocherà la finale dei Playoff Mondiali a Zenica contro la Bosnia. Fischio d’inizio alle ore 20.45, con la Nazionale allenata da Gattuso che dovrà vedersela con la nazionale capitanata da Edin Dzeko. Sulla carta sembrerebbe una partita scontata, ma così non sarà, in quanto ogni squadra, specie in casa, è temibile e quindi anche la partita di stasera può nascondere diverse insidie per gli Azzurri. Ma, dove si può vedere la partita in Tv?

Playoff Mondiali 2026, stasera Bosnia-Italia: ecco dove vedere la partita

Bosnia-Italia, finale dei playoff Mondiali 2026, si giocherà a Zenica questa sera, martedì 31 marzo 2026, con fischio d’inizio alle ore 20.45. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 con telecronaca di Alberto Rimedio e commento di Daniele Adani. Sempre gratuitamente, sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su RaiPlay.